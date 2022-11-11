İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Lazio 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Maurizio Sarri'nin ekibine 3 puanı getiren golü 69. dakikada Luka Romero Bezzana attı.
Ligde geçtiğimiz hafta derbi maçta Roma'yı mağlup eden Lazio, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 30'a çıkardı. Monza 13 puanda kaldı.
Lazio, Dünya Kupası'ndan önceki son maçında Juventus deplasmanına konuk olacak. Monza ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.
Karşılaşmada Maurizio Sarri'nin ekibine 3 puanı getiren golü 69. dakikada Luka Romero Bezzana attı.
Ligde geçtiğimiz hafta derbi maçta Roma'yı mağlup eden Lazio, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 30'a çıkardı. Monza 13 puanda kaldı.
Lazio, Dünya Kupası'ndan önceki son maçında Juventus deplasmanına konuk olacak. Monza ise sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.
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