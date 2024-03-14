Lazio'da devrim: Yıldız isimler ayrılıyor!

Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin vedasından sonra sezon sonunda birçok ayrılık gündeme geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lazio'da devrim: Yıldız isimler ayrılıyor!
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14 Mart 2024 18:47
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Serie A'da beklentilerin altında kalan Lazio kulübünde Maurizio Sarri, görevinden istifa etmişti.

Lazio'da ayrılıklar Sarri ile sınırlı kalmayacak. İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalyan devinde forma giyen yıldız oyuncular Ciro Immobile ve Luis Alberto, sezon sonunda takıma veda edecek.

Haberde, iki yıldız ismin kariyerlerinde yeni sayfa açmak istedikleri belirtilirken, takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARA DA VEDA

Lazio'da Immobile ve Luis Alberto'nun yanı sıra yüksek maaş alan birçok oyuncuyla kulübün yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Bu oyuncuların Pedro, Vecino, Felipe Anderson, Hysaj, Marusic ve Lazzari olduğu öne sürüldü.

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