Lazio Başkanı Lotito'dan Inter'e: "Correa için para konuşsun"

Serie A ekibi Lazio'nun başkanı Lotito, Joaquin Correa için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio Başkanı Lotito'dan Inter'e: 'Correa için para konuşsun'
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23 Ağustos 2021 16:17
İtalya Ligi Serie A takımlarından Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, transfer, Joaquin Correa, Maurizio Sarri ve Pedro hakkında açıklamalarda bulundu.

Inter'in Joaqin Correa'ya olan ilgisi hakkında konuşan Lotito, "Televizyonda Correa'yı istediklerini söyleyenler var. Ben televizyonda pazarlık yapmıyorum. Transferde para konuşur. Parayı ver ve deveyi gör. Anlaşma, birileri net bir teklifte bulunduğunda ve biz de bundan memnun kaldığımızda yapılacak. Oyuncu almak için satmak zorunda değiliz." dedi.

Yeni transferlerin sinyalini veren Lazio başkanı, "Takım hala inşa aşamasında. Maurizio Sarri'nin oyununu takıma yüklemesi için belirli takviyeler gerekiyor. Ben sözler verdim ve verdiğim sözleri tutma alışkanlığım vardır." ifadelerini kullandı.

Pedro transferini değerlendiren Lotito, "Pedro ile imzaladıktan sonra bu transferden memnun olmayan birkaç taraftarla görüştüm. Artık Roma için oynamıyor, takıma yakışıyor ve Sarri onu istiyordu. Bize yardımcı olacak bir oyuncu aldığımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.


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