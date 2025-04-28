Lazio 2-0'dan döndü ancak galibiyete yetmedi!

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Lazio, sahasında Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio 2-0'dan döndü ancak galibiyete yetmedi!
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28 Nisan 2025 23:46
İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Lazio, sahasında Parma'yı konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada golleri Lazio adına 79 ve 84. dakikada Pedro, Parma adına ise 3 ve 46. dakikada Jacob Ondrejka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 60 yaparak 7. sırada yer aldı. Parma ise 32 puan ile 15. sırada bulunuyor. 

Ligde gelecek hafta Lazio, Empoli deplasmanında olacak. Parma, sahasında Como'yu ağırlayacak.
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