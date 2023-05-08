Lazar Markovic için karar zamanı!

Deprem felaketi sonrası Gaziantep FK'den kiralanan Lazar Markovic için son karar verilecek. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Lazar Markovic için karar zamanı!
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08 Mayıs 2023 10:47
Deprem felaketi sonrası Gaziantep FK'dan kiralanan Lazar Markovic, kısa sürede sergilediği futbolla öne çıktı.

Yönetimin bonservisini almayı düşündüğü Markovic konusunda teknik direktör Bjelica'nın kesin kararı bekleniyor.

Markovic'in talipleri ise her geçen gün artıyor. Pek çok Süper Lig ekibinin yanı sıra ülkesi Sırbistan'dan da 29 yaşındaki kanat oyuncusunu isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi.

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