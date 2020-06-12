Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor

Sezonu kiralık olarak Belçika'da geçiren Cyle Larin, İstanbul'a dönüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
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12 Haziran 2020 12:51
Sezonu Belçika'nın Waregem takımında 9 gol, 11 asistle tamamlayan Cyle Larin geri dönüyor.

Belçika ekibi, 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını siyah-beyazlı kulübe iletti.

Kanadalı golcünün transfer döneminde bir talip çıkmazsa, sezon öncesi kampına çağrılacağı ve teknik direktör Sergen Yalçın tarafından deneneceği öğrenildi.

Bu sezon 33 resmi maça çıkan Kanadalı forvet, bu maçlarda takımına 9 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.



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