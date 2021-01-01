LaMelo: "Ben aslen solaktım, babam beni sağlak yaptı"

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, aslen solak olduğunu, fakat küçükken babası LaVar'ın onu sağ elini kullanmaya zorladığını söyledi.



The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan LaMelo, LaVar ve ağabeyi Lonzo'nun sağlak olduğunu, kendisi ve diğer ağabeyi LiAngelo'nun ise solak olduğunu açıklarken, ailecek yemek sofrasında beraber oturduklarında Gelo ile babalarına ve ağabeylerine kolları sürekli çarptığından ötürü, LaVar'ın kendilerini sağ ellerini kullanmaya zorladıklarını anlattı:



"Ben ve ortanca ağabeyim Gelo, ikimiz de solak doğmuştuk. Sonra babamız bizi değiştirdi, çünkü masada yemek yerken Lonzo ve babam sağlak oldukları için ben ve Gelo sürekli onlara çarpıp duruyorduk. Sonra hepimizi sağlak yapmıştı."



Ekibi Hornets'ın Doğu Konferansı'nda 17-17'lik dereceyle 9. sırada yer aldığı sezonda LaMelo, 19.8 sayı, 7.5 ribaund ve 8.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.



