Los Angeles Lakers'ın, Atlanta Hawks guardı Trae Young'ı, LeBron James ve Anthony Davis'in yanında üçüncü yıldız olarak gördüğü iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre Young bu yaz Los Angeles'ın en büyük hedefi olacak ve Lakers ekibi, kendisinin aradıkları üçüncü yıldız olabileceğine inanıyor:



"Kendisini devreye girip takıma anında yardım edebilecek ve LeBron'un topu getirebilecek herhangi bir guarddan beklediği pek çok şeyi yapabilecek bir adam olarak görüyorlar.



Ayrıca, Anthony Davis ile birlikte gelişebilecek ve kendisine gerçek anlamda uyumlu olup, gelecekteki kadroyla köprü görevini üstlenecek de bir oyuncu. Onu D'Angelo Russell'ın daha güçlü bir versiyonu olarak görüyorlar ve bana kalırsa bir numaralı hedefleri olacak."



Bu sezon çok sayıda takas görüşmesine katılmış olan Lakers, bu görüşmelerden birini de Young için yapmıştı. Genel menajer Rob Pelinka'ya göre Lakers'ın bu sezon doğru hamleyi yapma fırsatı olmamıştı ve minimum etkili bir rol oyuncusunu kovalamak yerine, elindeki varlıkları sağlam bir rol adamı için tutmayı tercih etmişti.



