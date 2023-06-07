Los Angeles Lakers'taki bazı kişilerin, D'Angelo Russell'ın bu yaz takımda kalmasını istediği iddia edildi.



Russell bu yılki playofflarda istikrarsız bir performans sergilemiş olsa da, ESPN'den Zach Lowe, kendi podcast'i 'The Lowe Post'ta bu durumun Lakers organizasyonundaki bazı kişileri kendisiyle yeniden sözleşme imzalama fikrinden caydırmadığını belirtti:



"Aslında, sırf o pozisyonda boşlukları olduğu için organizasyonda D'Angelo Russell'ın kalmasını isteyen bazı kişiler olduğunu düşünüyorum. Bir oyun kurucuya ihtiyaçları var."



Lakers, Russell'ı 2022-23 sezonunun son takas gününde Minnesota Timberwolves ve Utah Jazz'ın da dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla kadrosuna katmıştı.



27 yaşındaki oyuncu, takımla çıktığı 17 normal sezon maçında 17.4 sayı, 2.9 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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