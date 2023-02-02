Los Angeles Lakers'ın, Russell Westbrook takası için Charlotte Hornets ile 'temas halinde' olduğu iddia edildi.



Hoops Wire'dan Sam Amico'ya göre Lakers, Westbrook ve Patrick Beverley'yi içeren potansiyel takaslar hakkında Hornets ile "temas halinde":



"Lakers, guardları Russell Westbrook ve Patrick Beverley merkezli takaslar aramaya devam ediyor. Kaynaklar, son zamanlarda Hornets'la temas halinde olduklarını söyledi."



Westbrook, Lakers'ın bu sezon oynadığı 52 maçın 49'unda forma giydi ve maç başına ortalama 15.8 sayı, 6.3 ribaund ve 7.5 asistle oynadı. Beverley ise 6.4 sayı, 3.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarına sahip.





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