Los Angeles Lakers, uzun rotasyonunu güçlendirmek adına sezon ortasında Atlanta Hawks'tan Onyeka Okongwu'yu kadroya katmak için girişimde bulundu.



ESPN'den Dave McMenamin, Straight Fire with Jason McIntyre podcast'inde yaptığı açıklamada, Lakers'ın 2024–25 takas dönemi öncesinde Okongwu için Hawks ile temas kurduğunu belirtti.



"Lakers, takas döneminde Hawks'ı aradı ve Okongwu'nun durumunu sordu. Atletik yapısı ve alley-oop tehdidi ilgilerini çekti," diyen McMenamin, Okongwu'nun ideal bir uyum olmasa da potansiyeli nedeniyle değerlendirildiğini ifade etti.



Ayrıca Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın, araştırma sürecinde yıldız oyun kurucu Luka Doncic'ten de fikir aldığı iddia edildi. Charlotte Hornets'tan Mark Williams ile yapılmak istenen takasın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmesinin ardından Lakers, ön sahasını güçlendirmek için tekrar arayışlara başladı.



Lakers'ın, Anthony Davis'i tamamlayacak genç ve mobil bir pivot arayışı doğrultusunda yaz döneminde yeniden Okongwu için girişimde bulunabileceği belirtiliyor.



