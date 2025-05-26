26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Lakers, Onyeka Okongwu için Hawks'la temas kurdu

Los Angeles Lakers, uzun rotasyonunu güçlendirmek adına sezon ortasında Atlanta Hawks'tan Onyeka Okongwu'yu kadroya katmak için girişimde bulundu.

calendar 26 Mayıs 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, Onyeka Okongwu için Hawks'la temas kurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Los Angeles Lakers, uzun rotasyonunu güçlendirmek adına sezon ortasında Atlanta Hawks'tan Onyeka Okongwu'yu kadroya katmak için girişimde bulundu.

ESPN'den Dave McMenamin, Straight Fire with Jason McIntyre podcast'inde yaptığı açıklamada, Lakers'ın 2024–25 takas dönemi öncesinde Okongwu için Hawks ile temas kurduğunu belirtti.

"Lakers, takas döneminde Hawks'ı aradı ve Okongwu'nun durumunu sordu. Atletik yapısı ve alley-oop tehdidi ilgilerini çekti," diyen McMenamin, Okongwu'nun ideal bir uyum olmasa da potansiyeli nedeniyle değerlendirildiğini ifade etti.

Ayrıca Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın, araştırma sürecinde yıldız oyun kurucu Luka Doncic'ten de fikir aldığı iddia edildi. Charlotte Hornets'tan Mark Williams ile yapılmak istenen takasın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmesinin ardından Lakers, ön sahasını güçlendirmek için tekrar arayışlara başladı.

Lakers'ın, Anthony Davis'i tamamlayacak genç ve mobil bir pivot arayışı doğrultusunda yaz döneminde yeniden Okongwu için girişimde bulunabileceği belirtiliyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.