Los Angeles Lakers'ın, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'den çok takım arkadaşları DeMar DeRozan ve Alex Caruso ile ilgileniyor olabileceği iddia edildi.



'Hoops Tonight' isimli podcast'e katılan The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın olası bir anlaşma yapma konusunda LaVine'den ziyade DeRozan ve Caruso ile ilgilendiğini öne sürdü.



The Athletic'ten Shams Charania ve Darnell Mayberry, 14 Kasım'da Bulls'un LaVine ile ilgili takasları keşfetme konusunda "daha istekli olmaya başladığını" bildirmişlerdi.



LaVine, 2017 yılında Jimmy Butler takasıyla Minnesota Timberwolves'tan alındığından beri Bulls'un en önemli oyuncusu olmuş, ancak oynadığı süreçte yalnızca tek bir playoff serisinde yer alabilmişti.





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