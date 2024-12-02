Los Angeles Lakers'ın, D'Angelo Russell karşılığında Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart ile bir takası araştırdığı iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Lakers'ın Russell'ın sona eren sözleşmesi karşılığında Smart'ı LA'ye gönderebilecek bir takası araştırdığını belirtti.



Fischer, olası takasın Lakers'ın Russell, çaylak Jalen Hood-Schifino ve 2029 lotarya korumalı birinci tur draft hakkını Smart karşılığında Memphis'e göndermesini çerdiğini söyleyerek, anlaşmanın Lakers'ın savunmadaki sıkıntılarını ve Grizzlies'in hücumdaki limitliliğini çözebileceğini ekledi:



"Marcus Smart kesinlikle işin dış savunma tarafında yardımcı olacaktır. Smart teoride D'Angelo Russell'ın maaşına tam olarak karşılık gelebilecek biri olacaktır. Grizzlies'in yakın zamanda Yılın Savunmacısı seçilen biriyle yollarını ayırması için bu tür draft seçimlerini sunmanız gerekeceğini düşünüyorum."



Lakers'ın bu sezon savunmadaki sıkıntıları, 12-8'lik derecesine rağmen büyük bir endişe kaynağı olmuştu. LA ekibi şu anda savunma reytinginde ligde 26'ncı sırada (117,8) yer alıyor.



Smart, savunmadaki becerilerinin yanı sıra %38.0 şut yüzdesiyle 9.4 sayı, 2.6 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakalıyor.



Russell ise bu sezon 19 maçta 12.1 sayı, 4.8 asist ve 2.6 ribaund ortalamaları yakaladı.



