Lacazette'ten Gomis'e tebrik mesajı!

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadeledeki Bafetimbi Gomis'in performansı Alexandre Lacazette'in de dikkatinden kaçmadı.
Gomis'in yaptığı paylaşımına yorum yapan Arsenal'in golcüsü Alexandre Lacazette, "Respect(Saygılar)" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu, Karabükspor karşısında attığı gollerle 24 gole ulaştı ve 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.
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Gomis'in yaptığı paylaşımına yorum yapan Arsenal'in golcüsü Alexandre Lacazette, "Respect(Saygılar)" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu, Karabükspor karşısında attığı gollerle 24 gole ulaştı ve 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.
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