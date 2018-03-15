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Lacazette'ten Gomis'e tebrik mesajı!

Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol atan Bafetimbi Gomis'e Alexandre Lacazette'ten tebrik mesajı geldi.

Kaynak: Sporx.com
Lacazette'ten Gomis'e tebrik mesajı!
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04 Mart 2018 01:37
Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadeledeki Bafetimbi Gomis'in performansı Alexandre Lacazette'in de dikkatinden kaçmadı.

Gomis'in yaptığı paylaşımına yorum yapan Arsenal'in golcüsü Alexandre Lacazette, "Respect(Saygılar)" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli oyuncu, Karabükspor karşısında attığı gollerle 24 gole ulaştı ve 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.

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