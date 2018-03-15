Lacazette'ten Gomis'e tebrik mesajı!

Tecrübeli oyuncu, Karabükspor karşısında attığı gollerle 24 gole ulaştı ve 2000-01 sezonunda 22 gol atan

'i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'dedeplasmanda7-0 mağlup ettiği mücadeledekiperformansı Alexandre Lacazette'in de dikkatinden kaçmadı.Gomis'in yaptığı paylaşımına yorum yapan Arsenal'in golcüsü Alexandre Lacazette, "Respect(Saygılar)" ifadelerini kullandı.