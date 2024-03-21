Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, San Antonio Spurs'ün çaylak yıldızı Victor Wembanyama'nın Yılın Savunmacısı seçilmek için "gereken tüm özelliklere sahip olduğunu" söyledi.



Irving, Wembanyama'nın sezondaki harika savunma performansı hakkında konuştu ve Spurs çaylağının bu sezon kolaylıkla Yılın Savunmacısı ödülünü kazanabileceğini açıkladı:



"Yılın Savunmacısı ödülünü geçmişte kazanan oyuncuların hepsinin istatistiklerini geride bıraktığına dair işaretler gösteriyor. Kimi seçeceklerini bilmiyorum ama Yılın Savunmacısı olarak görülecek tüm özelliklere sahip.



Kesinlikle adaylardan biri. Yeteri kadar maç veya dakika oynama durumları nasıl ilerliyor bilmiyorum ama son birkaç yılda Yılın Savunmacısı seçilen tüm adamlarla neredeyse başa baş durumda. Ve sezonun bitmesine 15 maçımız falan daha var.



Şahsen üzerine gitmeyi ve ona meydan okumayı seviyorum çünkü eğer Wemby'nin üzerinden sayı bulabilirseniz, dünyadaki herkesin üzerinden bulabilirsiniz gibi geliyor. Bazı şutlarınızı bloklayacak ve şutunuzu değiştirecek tabii ki ama bunların hepsi sizi daha iyi bir basketbol oyuncusu yapan şeyler."



Kyrie bu sezon 25,4 sayı, 5,1 ribaund ve 5,2 asist ortalamalarıyla oynarken, Wembanyama ise 20,7 sayı, 10,4 ribaund ve 3,5 blok ortalamalarıyla Yılın Çaylağı ödülünün favorisi konumunda.





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