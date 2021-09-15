"Kyrie eğer Nets'ten takas edilirse, emekliliği düşünür" iddiası!

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in menajerlerinin, Kyrie'nin Nets'ten takas edilmesi halinde emekliliği düşüneceğini bildirdikleri ortaya çıktı.



Fox Sports analisti Nick Wright, söylentiyi şu şekilde bildirdi:



"Nets için muhtemel olarak mantıklı olabilecek birkaç Kyrie takası var, Kyrie'nin menajerleri, Brooklyn onu takas ederse Kyrie'nin NBA'den *emekli olacağını* bildirdiler."



Irving, yaz döneminde takas spekülasyonlarının ana odağı olmasa da, Sacramento Bee'den Jason Anderson, Temmuz ayında 76ers için bir hedef olabileceğini belirtmişti.



Bu rapor, Sixers'ın playoffların ikinci turda sona eren sezonunun ardından muhtemel olarak geniş çaplı bir kadro revizyonuna doğru ilerlediği ortaya çıktığında paylaşılmıştı. Ben Simmons ve Joel Embiid kadroda yer almasına rağmen, bu gerçekleşmemişti.



29 yaşındaki Duke çıkışlı oyuncunun, şu anki dört yıllığı 136.5 milyon dolarlık sözleşmesinin kalanında 2022-23 oyuncu opsiyonunun yanı sıra bir sezon garantili maaşı bulunuyor.



2018'de Irving, çok uzun bir kariyere sahip olmayı planlamadığını söylemişti.



