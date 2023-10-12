Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, ESPN'in kendisini NBA'in en iyi 34. oyuncusu olarak sıralamasına tepki gösterdi.



Irving, top hakimiyeti ve skor üretme konusundaki üstün becerileriyle tanınıyor olsa da, ESPN yakın zamanda kendisini en iyi NBA oyuncuları listesinde 34. sıraya yerleştirmişti.



Bu karardan hiç hoşnut kalmayan Kyrie, ESPN'deki medya üyelerinin kendisi hakkında ne düşündüğüne pek dikkat etmediğini, Instagram hesabında şu sözlerle ifade etti:



"Kimin umurunda. Benim asla olmayacak. Sıralamaların bu ligde hiçbir anlamı yok, özellikle de ESPN'den veya diğer medya platformlarından gelenlerin.



Analistlerin çoğunluğu benim gözümde güvenilir kaynaklar değil ve onlara ya da görüşlerine saygı duymuyorum."



Irving, 2021-22 sezonunda oynadığı 29 maçta 27,4 sayı, 5,8 asist ve 4,4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



