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Kyrie: "Ben piyonlarla konuşmam!"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, NBA'in verdiği medya erişimi cezasından sonra, 'piyonlarla konuşmadığını' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, NBA'in verdiği medya erişimi cezasından sonra, 'piyonlarla konuşmadığını' söyledi.

Kyrie, bu hafta medyayla konuşmadığı için NBA'den aldığı 25 bin dolarlık para cezası konusunda hiç pişmanlık duymuyor.

Nets yıldızı, Instagram'a şu ifadeleri yazdı:

"Umuyorum ki 'ceza parasını' buna ihtiyacı olan ötekileştirilmiş topluluklar için kullanırız, özellikle dünya olarak şu an bulunduğumuz konumu düşününce. Ben piyonlarla konuşmam. Dikkatim bunun için fazla kıymetli."

Irving ve Brooklyn Nets, NBA'in medya erişim kurallarını ihlal ettikleri için, geçtiğimiz Perşembe günü 25 bin dolar para cezasına çarptırılmışlardı.

Toplu iş sözleşmesi hükümleri uyarınca, ligin topladığı para cezasının yarısı, NBPA Vakfı'na veya nitelikli bir hayır kurumuna havale edilir.


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