UEFA Uluslar Ligi finalinde yaşanan bir pozisyon ve ardından gelen gol büyük tartışma konusu oldu.Mücadelenin 80. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı gol öncesinde atılan pas büyük tartışma konusu oldu. İspanyol futbolcular Mbappe'nin Theo Hernandez'den gelen topa hareketlenirken ofsaytta olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerli sayıldı.Karşılaşma sonrası pozisyonun kahramanlarından İspanyol stoper Eric Garcia yaptığı açıklamada, "" diye konuştu.İspanya kaptanı Busquets ise yaptığı açıklamada, "" sözlerini kullandı.