Kylian Mbappe, kadro dışı kaldı!

Fransız devi PSG, Real Madrid ile anlaştığına inandığı Kylian Mbappe'yi kadro dışı bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kylian Mbappe, kadro dışı kaldı!
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21 Temmuz 2023 23:50
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 23:59
Real Madrid ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edilen Kylian Mbappe kadro dışı kaldı.

JAPONYA KAMPINA ALINMADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Fransız oyuncuyu Japonya kampı kadrosuna almadı.

"KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL"

Haberde oyuncunun 2024 için Real Madrid ile anlaştığına inanıldığı belirtildi.

Hiç kimsenin PSG'den daha büyük olmadığını düşünen Fransızların böyle bir karar aldığı belirtildi.

SATIŞI ÇIKARILDI

Öte yandan Fransız devinin Kylian Mbappe'yi satışa çıkardığı ifade edildi.

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