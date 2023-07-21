Real Madrid ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı iddia edilen Kylian Mbappe kadro dışı kaldı.



JAPONYA KAMPINA ALINMADI



Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, Fransız oyuncuyu Japonya kampı kadrosuna almadı.



"KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİL"



Haberde oyuncunun 2024 için Real Madrid ile anlaştığına inanıldığı belirtildi.



Hiç kimsenin PSG'den daha büyük olmadığını düşünen Fransızların böyle bir karar aldığı belirtildi.



SATIŞI ÇIKARILDI



Öte yandan Fransız devinin Kylian Mbappe'yi satışa çıkardığı ifade edildi.



