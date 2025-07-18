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Kyle Walker-Peters, West Ham ile anlaştı!

Beşiktaş'la anlaşamayan Kyle Walker-Peters, West Ham'la 2028'e kadar sürecek 3 yıllık kontrat için el sıkıştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

calendar 18 Temmuz 2025 09:37 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 09:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kyle Walker-Peters, West Ham ile anlaştı!
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Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters, Premier League ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 28 yaşındaki sağ bek, West Ham'ın teklifini kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediği ve sözleşmenin 2028 yılına kadar geçerli olacağı öğrenildi.

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Walker-Peters, kariyerine yeniden Premier League'de devam edecek.

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