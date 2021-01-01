Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kyle Kuzma, Wizards'taki yeni rolüne değindi!

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Wizards'taki yeni rolünün kendisini nasıl daha iyi bir oyuncu haline getireceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Wizards'taki yeni rolünün kendisini nasıl daha iyi bir oyuncu haline getireceği hakkında konuştu.

Yakın zamandaki bir röportajda Kuzma, Wizards'ın kendisinden beklentilerini şu şekilde açıkladı:

"Bu organizasyona geldiğimde, (genel menajer) Tommy (Sheppard) benden yüksek beklentileri olduğunu söylemişti. Bu beklentileri karşılamam gerekiyor."

"ORTA MESAFE ŞUTUMA ÇALIŞTIM"

Geçtiğimiz sezon üç sayı çizgisi gerisinden %36.1 isabetle oynamış olan 26 yaşındaki oyuncu, dripling sonrası şutunun gelişeceğine dair söz verdi:

"İkili oyunlarda ya da bire bir pozisyonlarında, orta mesafeden, dripling sonrası veya dripling olmadan çabuk ve etkili bir şut imkanı bulabilmek, bu yaz döneminde üzerinde gerçekten çalıştığım bir şeydi.

Geçen yıl Lakers'ta, takım arkadaşlarıma şut imkanı yaratabilen istekli bir pasör olduğumu da göstermiştim."

"TOPLA DAHA ÇOK OYNAYABİLECEĞİM"

Kuzma ayrıca, uzun süredir değindiği top hakimiyetini geliştirme konusuna tekrar değindi:

"Top hakimiyetimi geliştirme konusunda da çok iyi bir iş başardım. Bu, topla daha çok oynayabilmemi sağlayacak. Sadece bir skorer olmak dışında, takım arkadaşlarıma pozisyon yaratma fırsatına da sahip olabileceğim.

Rui (Hachimura) ya da Brad (Beal) için şut imkanları yaratabilecek, Spencer'a (Dinwiddie) hızlı hücumlarda yardımcı olabilecek ya da (Daniel) Gafford'a ikili oyunlarda alley-oop pası yollayabileceğim."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal