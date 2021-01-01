Kyle Kuzma, Wizards'taki yeni rolüne değindi!

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Wizards'taki yeni rolünün kendisini nasıl daha iyi bir oyuncu haline getireceği hakkında konuştu.



Yakın zamandaki bir röportajda Kuzma, Wizards'ın kendisinden beklentilerini şu şekilde açıkladı:



"Bu organizasyona geldiğimde, (genel menajer) Tommy (Sheppard) benden yüksek beklentileri olduğunu söylemişti. Bu beklentileri karşılamam gerekiyor."



"ORTA MESAFE ŞUTUMA ÇALIŞTIM"



Geçtiğimiz sezon üç sayı çizgisi gerisinden %36.1 isabetle oynamış olan 26 yaşındaki oyuncu, dripling sonrası şutunun gelişeceğine dair söz verdi:



"İkili oyunlarda ya da bire bir pozisyonlarında, orta mesafeden, dripling sonrası veya dripling olmadan çabuk ve etkili bir şut imkanı bulabilmek, bu yaz döneminde üzerinde gerçekten çalıştığım bir şeydi.



Geçen yıl Lakers'ta, takım arkadaşlarıma şut imkanı yaratabilen istekli bir pasör olduğumu da göstermiştim."



"TOPLA DAHA ÇOK OYNAYABİLECEĞİM"



Kuzma ayrıca, uzun süredir değindiği top hakimiyetini geliştirme konusuna tekrar değindi:



"Top hakimiyetimi geliştirme konusunda da çok iyi bir iş başardım. Bu, topla daha çok oynayabilmemi sağlayacak. Sadece bir skorer olmak dışında, takım arkadaşlarıma pozisyon yaratma fırsatına da sahip olabileceğim.



Rui (Hachimura) ya da Brad (Beal) için şut imkanları yaratabilecek, Spencer'a (Dinwiddie) hızlı hücumlarda yardımcı olabilecek ya da (Daniel) Gafford'a ikili oyunlarda alley-oop pası yollayabileceğim."



