Kvaratskhelia siftah dedi, PSG farklı kazandı

Ligue 1'in 21. haftasında PSG evinde Monaco'yu 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kvaratskhelia siftah dedi, PSG farklı kazandı
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08 Şubat 2025 01:10
Ligue 1'in 21. haftasında Luis Enrique'nin ekibi PSG evinde Adi Hütter'in yönetimindeki Monaco'yu 4-1 mağlup etti.

Parc des Princes'de oynanan maçta PSG'nin gollerini 6. dakikada Vitinha, 54. dakikada yeni transfer Khvicha Kvaratskhelia, 57 ve 90. dakikalarda ise Ousmane Dembele kaydetti.

Monaco'nun tek golünü ise 17. dakikada Denis Zakaria kaydetti. Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde namağlup serisini sürdüren PSG puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Monaco 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Toulouse'a konuk olurken, Monaco evinde Nantes ile karşılaşacak.

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