Kuzeyboru, İlbank'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Fatih Yayla, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Polina, Ezgi Bektaş, Yasemin Yıldırım, Paskova, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Klimets)
İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sena Azra Uğraş, Aysun Aygör, Soner Ecesu, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt)
Setler: 29-27, 25-23, 25-23
Süre: 82 dakika (33, 25, 24)
Salon: Aksaray
Hakemler: Fatih Yayla, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Polina, Ezgi Bektaş, Yasemin Yıldırım, Paskova, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Klimets)
İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sena Azra Uğraş, Aysun Aygör, Soner Ecesu, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt)
Setler: 29-27, 25-23, 25-23
Süre: 82 dakika (33, 25, 24)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ