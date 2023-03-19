Kuzeyboru, İlbank'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, İlbank'a set vermedi
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19 Mart 2023 17:14
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Fatih Yayla, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Polina, Ezgi Bektaş, Yasemin Yıldırım, Paskova, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Klimets)

İlbank: Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sena Azra Uğraş, Aysun Aygör, Soner Ecesu, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt)

Setler: 29-27, 25-23, 25-23

Süre: 82 dakika (33, 25, 24)

 

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