Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 800 metre serbest stil elemelerinde Türkiye rekoru kırarak 11. olmasına karşın genel sıralamada 11'inci oldu ve yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kuzey Tunçelli yarı finale kalamadı
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29 Temmuz 2024 13:07
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 15:16
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 800 metre serbest stil elemelerinde yarı finale kalamadı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 800 metre serbest stil elemeleri yapıldı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, serisinde 7.47.29'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2'nci oldu. Genel sıralamadı 11'inci sırada yer alan Kuzey, yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 3 Ağustos Cumartesi günü 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele verecek.

 

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