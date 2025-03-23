Kürekte hedef 2032'deki olimpiyatlarda tarihin ilk madalyasını almak

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2032'deki olimpiyatlarda Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeyi hedeflediklerini söyledi.Fethiye ilçesinde düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışlarını takip eden Erhan Ertürk, AA muhabirine, dört yıl önce göreve başladıklarında kürek sporunda çizdikleri yol haritasını anlattı.Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığından aldıkları destekle hedeflerine ilerlediklerini belirten Ertürk, "Kürek sporu pahalı bir branş. Tesisleşmeyi tamamladıktan sonra ilk parkuru yaptık. Böylece bir seviye yukarıya çıktık ve tarihte ilk kez kadın sporcumuz olimpiyatlara gitti." dedi.Kadın erkek eşitliğinin kürek sporunda çok önemli olduğunu vurgulayan Ertürk, politik açıdan da dünyada federasyonların oy oranlarının bununla ve yarış başarılarıyla belirlendiğini söyledi.Dördüncü senelerinde en üst sınırdan oy verebilen federasyonlar arasına girdiklerini anlatan Ertürk, dünya kongresinde 3 oy haklarının bulunduğunu ve bunu spor tarafına da yansıttıklarını kaydetti.Geçen yıl dünyanın en iyi antrenörü seçilen Antonio Colamonici ve Dorin Alupei'yi teknik kurula kattıklarını hatırlatan Ertürk, iki teknik adamın danışman olarak milli takıma hizmet ettiklerini dile getirdi.Kürek sporunun hem psikolojik hem de fizyolojik olarak çok zor, fedakarlık isteyen bir spor olduğunu vurgulayan Ertürk, şöyle konuştu:"Amacımız Los Angeles'ta bir basamak çıkıp ülkemizin en kalabalık spor branşı olmak ve 2032'de tarihin ilk kürek madalyasını ülkemize getirmek. Kürek şans faktörünün çok düşük olduğu bir spor. Yan yana girip yarışıp emek veren herkes karşılığını aldığını görünce çocuklarda da aidiyet duygusu çok fazla oluyor. Olimpiyata gidenler zaten 10-12 yıllık bir emekten sonra gidiyor. Sporcularımızla sürekli toplantı halindeyiz. Sporcularımızın, hepimizin hedefi bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Bütün amacımız sporcularımızın daha başarılı olması ve spora daha çok çocuk kazandırmak."