Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, Ankara'da başlayacak

Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, 11 Haziran Salı günü Ankara'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, Ankara'da başlayacak
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10 Haziran 2024 12:54
Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, 11 Haziran Salı günü Ankara'da başlayacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nde düzenlenecek yarışlara 27 kulüpten 500'ü aşkın sporcu katılacak.

Bahar Kupası'nda 15, 17 ve 19 yaş altı ekipler yarışırken, eş zamanlı olarak Akademi Ligi Şampiyonası da düzenlenecek.

Yarışlarda sporcular; tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek, dört çifte dümencili ve sekiz tek tekne sınıflarında mücadele edecek. Bahar Kupası'nın bu yılki özel konuğu ise Azerbaycanlı sporcular olacak.

Şampiyona, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak final yarışlarıyla tamamlanacak.

 
 
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