Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün başladı

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı.
Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, 23 yaş altı erkekler iki tek yarışlarıyla start aldı.
Şampiyonanın ilk gününde eleme yarışları gerçekleştirilmişti.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.
Türkiye Kürek Federasyonunca Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyonanın ikinci günü, 23 yaş altı erkekler iki tek yarışlarıyla start aldı.
Şampiyonanın ilk gününde eleme yarışları gerçekleştirilmişti.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona yarın gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<