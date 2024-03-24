Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.



Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit'in karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.



Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.



Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.



Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.



KUPADA DÖRDÜNCÜ KEZ ZAFERE ULAŞTI



AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.



Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.



Fenerbahçe Opet'e organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.



Eczacıbaşı Vitra, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.



Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı MEhmet Akif Üstündağ verdi.



Kadınlarda kupa şampiyonlukları:



1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank



1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank



1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank



1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank



1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı



1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı



2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı



2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı



2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı



2003-2004 Yapılmadı



2004-2005 Yapılmadı



2005-2006 Yapılmadı



2006-2007 Yapılmadı



2007-2008 Yapılmadı



2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva



2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem



2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA



2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA



2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank



2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank



2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig



2015-2016 Yapılmadı



2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe



2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank



2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA



2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı



2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank



2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank



2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank



MAÇIN MVP'Sİ VARGAS



Zorlu maçın ardından yapılan değerlendirmede maçın 'En Değerli Oyuncusu' Melissa Vargas seçildi.



Salon: Ankara



Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Koray Yılmazgil



Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Stysiak, Ergül Eroğlu Avcı, De Souza, Buse Ünal)



Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Aybüke Tuna Özel, Gray)



Setler: 25-23, 16-25, 25-17, 25-20



Süre: 109 dakika (31, 26, 24, 28)





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