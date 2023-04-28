Kupa Voley'de Dörtlü Final maçları başlıyor

İzmir'de yarın başlayacak Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final maçlarında yer alacak ekiplerin kaptanları organizasyonu değerlendirdi.



Türkiye Voleybol Federasyonu sitesinde yer alan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediyespor Takım Kaptanı Fatma Şekerci, kupada yarı finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyespor tarihinde de ilk kez dörtlü final oynayacağız. Sahada en iyi şekilde mücadele edip, takım olarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem de İzmir'deki AXA Sigorta Kupa Voley finallerinde taraftarlarıyla buluşacakları için mutlu olduklarını, kupada yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacaklarını bildirdi.



Eda Erdem, öncelikle finale kalmak istediklerini aktararak, "Öncelikle finale kalmayı, sonrasında da kupayı kaldırıp, ligde oynayacağımız play-off karşılaşmaları öncesinde moral bulmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



VakıfBank Takım Kaptanı Gabi Guimaraes ise şunları kaydetti:



"AXA Sigorta Kupa Voley finalleri bizim için çok önemli bir turnuva. Zor olacağını biliyoruz ama İzmir'deki finallerde en iyi performansımızı ortaya koymak için çok sıkı bir şekilde hazırlandık."



Üst üste 2. kez Dörtlü Final'de yer alacakları için çok mutlu olduklarını aktaran Türk Hava Yolları Takım Kaptanı Şeyma Ercan, " Dörtlü final birbirinden güçlü dört takımın mücadelesine sahne olacak. Yarı finalde de Fenerbahçe Opet gibi güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İyi bir oyun sergileyerek galip gelmek ve finale yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki organizasyonun ilk maçında yarın saat 17.00'de VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, saat 20.00'de ise Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak.





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