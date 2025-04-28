Kumluca Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Orhan Okulu başpehlivan oldu.



Kumluca Karatepe Atatürk Stadı'ndaki güreşlerde 67'si başpehlivan olmak üzere 1171 pehlivan kol bağladı. Güreşleri yaklaşık 15 bin güreş sever izledi. Yağlı pehlivan güreşlerinde sezonun ilk güreşleri yoğun ilgi gördü. Başpehlivanlık ikinci turunda, Orhan Okulu ve Hasan Cengiz güreşi gergin geçti. Birbirine sert müdahalede bulunan pehlivanların güreşine ara verildi. Orhan Okulu, Hasan Cengiz'in gözüne parmağını soktuğunu iddiasıyla o anların kameralardan incelenmesini istedi. Hasan Cengiz'in hakemler tarafından uyarılmasına rağmen sert harekete devam etmesi üzerine Orhan Okulu güreşi terk etti. Hakem heyeti Hasan Cengiz'i faullü güreşerek kurallara uymadığı ve rakibine şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye etti. Başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Feyzullah Aktürk yenişemeyince güreş puanlamaya kaldı. Feyzullah Aktürk güreşin bir bölümünde rakibine üstünlük sağladığını ve puan aldığını iddia etti. Aktürk'ün talebini hakem heyeti kabul etmedi. Yeniden güreş tutan pehlivanların mücadelesini Ali Gürbüz kazandı.



Başpehlivanlık güreşi finalinde Orhan Okulu, Osman Kan'ı yendi. Güreşlerde minik 1 boyda Mustafa Çınar Arı, minik 2 boyda Mehmet Efe Şen, teşvik 1 boyda Ahmet Bal, teşvik 2 boyda Buğra Yılmaz, tozkopran boyda Furkan Uğurlu, ayak boyunda Muhammed Mustafa Kalyon, deste küçük boyda Mustafa Yıldız, deste orta boyda Barış Kemal Yiğit, deste büyük boyda Olgun Can Yurdakul, küçük orta küçük boyda Mikail Bilen, küçük orta büyük boyda Erol Bursa, büyük orta boyunda Ömer Faruk Kırat, başaltı boyunda Sinan Yıldız birinci oldu. Güreş ağalığını 4 milyon 300 bir lirayla iş insanı Uğur Evran kazandı.



Başpehlivan Orhan Okulu, "Bizim için zor gün oldu. 8 aylık çalışma sürecinin ardından başpehlivan oldum. Çok mutluyum. Kış sezonu çok iyi geçti. Önceki yıllarda çalışmalara hep sakatlıkla başlardım. Bu yıl öyle sorun yaşamadım. Edirne'de inşallah altın kemeri Kumluca'ya getireceğim" dedi.











