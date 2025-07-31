Golden State Warriors'ın sınırlı serbest oyuncusu Jonathan Kuminga, kulübün sunduğu 2 yıl, 45 milyon dolarlık sözleşme teklifini geri çevirdi.ESPN'den Shams Charania ve Anthony Slater'ın haberine göre, Kuminga'nın teklifi reddetmesinin ana nedeni ikinci yıl için öngörülen takım opsiyonu ve takas edilemezlik maddesinin çıkarılması oldu.2021 NBA Draftı'nda 7. sıradan seçilen forvet oyuncusu, menajeriyle birlikte sign-and-trade (imzala ve takas et) seçeneklerini araştırdı. Sacramento Kings ve Phoenix Suns ile yaklaşık 90 milyon dolarlık dört yıllık anlaşmalar üzerine ciddi görüşmeler yapıldığı bildirildi. Bu teklifler arasında en yüksek maaşı Phoenix'in sunduğu belirtildi.Ancak Warriors yönetimi, Kings ve Suns'ın sunduğu teklifleri yetersiz bularak bu kulüplerle yapılan takas görüşmelerini tamamen durdurmayı planlıyor.Başantrenör Steve Kerr'ün Kuminga'ya düzenli ve yüksek süreler vermeyeceğini açıkça belirtmesi de oyuncunun başka bir takımda oynamaya olan ilgisini artırıyor.Kuminga, Golden State'in 7.9 milyon dolarlık bir yıllık nitelikli teklifini 1 Ekim'e kadar kabul edebilir.22 yaşındaki oyuncu, NBA'in G League Ignite takımı çıkışlı. Bay Area'daki dört yıllık kariyerinde istikrarsız süreler alsa da zaman zaman büyük potansiyel sergiledi. Geçtiğimiz sezon 47 maçta 15.3 sayı, 4.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı.