Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, başantrenör Steve Kerr'e rolüyle ilgili soru sormadığını açıkladı.Genç oyuncu, bu tür konuşmaların enerjisini boşa harcadığını düşündüğünü ve sahaya çıktığında elinden geleni yapmaya odaklandığını söyledi.Kuminga, Andscape'e verdiği röportajda,ifadelerini kullandı.23 yaşındaki oyuncu,dedi.Warriors, geçen sezon Jimmy Butler'ı kadrosuna kattıktan sonra Kuminga'nın dakikalarını azaltmış, oyuncu çoğunlukla yedek olarak sahaya çıkmıştı. Bu sezonun ilk iki hazırlık maçında da ilk beş başlamayan Kuminga, yine kenardan gelip savunma ve geçiş hücumlarına katkı yaptı.Genç forvet, Warriors'ta düzenli bir rol bulmayı umut etse de geleceği belirsizliğini koruyor. Kuminga, 15 Ocak 2026 itibarıyla takas edilebilir hale gelecek; bu da başka bir takımda daha büyük bir fırsat elde etme olasılığını gündeme getiriyor.Geçtiğimiz sezon 24.3 dakika ortalamayla 15.3 sayı, 4.6 ribaund ve 2.2 asist üreten Kuminga, takımın önemli genç parçalarından biri olmayı sürdürse de rolünün netleşmesi için sabırlı bir yaklaşım benimsiyor.