Kulüpler Birliği'nden flaş öneri; 'Sahada da yabancı hakem olsun'

Kulüpler Birliği dün yaptığı toplantıda yabancı hakem meselesini masaya yatırdı.



5 saat süren toplantıdan somut bir karar çıkmazken, bazı başkanlar yabancı hakeme karşı geldi bazıları ise destekledi. Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk, özellikle VAR'daki yabancı hakem uygulaması için Avrupa ülkelerindeki örneklerden bahsetti. Bazı kulüp başkanları da "Madem VAR'a yabancı olabilir, orta saha hakemi de yabancı olsun" fikrini ortaya attı. Tartışmalar neticesinde resmi bir karar çıkmasa da kulüplerin büyük bir kısmı "İkinci yarıda maçlarda yabancı hakem olabilir" düşüncesini benimsedi. Tam mutabakat sağlanırsa TFF'ye kulüplerin görüşünü başkan Ali Koç iletecek. Bu arada toplantıya katılan Acun Ilıcalı özellikle yayıncılıktaki korsan yayınların önlenmesi konusundaki çalışmaları hakkında başkanlara bilgi verdi. Toplantıdan ilk ayrılan isim olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yabancı hakem konusuna soğuk baktıklarını ifade ederken hakem eğitimine vurgu yaptı.



KOÇ: KULÜPLER SABIRLI OLMALI



Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantının ardından şunları söyledi: "Mevcut TFF en iyisini yapmaya çalışıyor ama kulüplerin de sabırlı olması gerekiyor. Sadece VAR'da mı orta sahada mı yabancı olsun yoksa ikisi de yabancı mı olsun düşüncesi mevcut? Elde 22-23 hakem var. 29 hakeme ihtiyaç duyuluyor. Pilot sezon olarak 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. TFF ise VAR'la bunu yapmaya çalışıyor. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz yanıt aldılar. Orta sahaya yabancı hakem görüşünü TFF'ye bir kez daha ileteceğiz. Dünyaya bakınca Suudi Arabistan ve Yunanistan önemli maçlarda bunu uyguluyor. Diğer ülkelerde de değişim programları var. Burada MHK'nin refleksi önemli. Destekleyecekler mi ya da rahatları bozulmasın diye sistemi baltalayacaklar mı? Ben çok emin değilim."



TOPLANTIYA ACUN ILICALI DA KATILDI



Toplantıya gelen Hull City Başkanı ve Avrupa maçlarının yayınını elinde bulunduran TV patronu Acun Ilıcalı, korsan yayıncılıkla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ