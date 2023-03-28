Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı

Kulüpler Birliği Vakfı, çarşamba günü gündemdeki konularla ilgili toplanıyor. Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı
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28 Mart 2023 17:16
Kulüpler Birliği Vakfı, çarşamba günü saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak.

Hatırlanacağı gibi; TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savunuyor.

Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşlerini yarın dile getireceği, burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidileceği öğrenildi.

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