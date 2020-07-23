Kulüpler Birliği başkanlığı için en kuvvetli aday: Fatih Saraç

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığı için Kasımpaşa Asbaşkanı Fatih Saraç'ın en kuvvetli aday olduğunu söyledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Kulüpler Birliği başkanlığı için en kuvvetli aday: Fatih Saraç
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23 Temmuz 2020 10:20
Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Arslan, Kulüpler Birliği Vakfı'nda Mehmet Sepil sonrası dönem için Kasımpaşa Asbaşkanı Fatih Saraç'ın adının başkanlık için geçtiğini yazdı.

İşte Mehmet Arslan'ın iddiası:

"Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevi bırakmak istiyor. Israrlara rağmen kararında da direniyor. Şimdiden yeni bir Kulüpler Birliği Başkanı arıyor başkanlar. Akla gelen isimlerden biri Kasımpaşa Asbaşkanı Fatih Saraç. Ama Saraç asbaşkan. Başkan değil. Onun seçilebilmesi için Vakıf tüzüğünde değişiklik gerekiyor.

Başkanlığa hevesli birkaç isim daha var. Ama onlar ön plana çıkmaktansa önerilmeyi bekliyorlar."



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