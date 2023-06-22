Boston Celtics, Washington Wizards ve Memphis Grizzlies ekiplerinin, Kristaps Porzingis, Marcus Smart ve Tyus Jones'un yer aldığı üç takımlı bir takas gerçekleştirdiği bildirdi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Celtics'e takas edilen Porzingis'in 2023-24 sezonu için kontratındaki 36 milyon dolarlık opsiyonu kullanmaya karar verdiğini açıkladı.



Grizzlies'in Boston'dan Smart'ı kadrosuna kattığı, Jones'u ise Wizards'a gönderdiği bildirildi. Memphis'in ayrıca, anlaşmanın bir parçası olarak bu geceki NBA Draftı'ndaki 25. sıra seçimini ve Golden State Warriors'ın 2024 ilk tur seçimini de Celtics'e gönderdiği kaydedildi.



Wizards'ın ise Celtics'in 35. sıra seçimini almasının yanı sıra, Danilo Gallinari ve Mike Muscala'yı da kadrosuna kattığı bildirildi.



Takasın önceki bir versiyonunda Malcolm Brogdon'ın LA Clippers'a gideceği konuşulmuş, ancak Clippers'ın Brogdon'ın sakatlık durumuyla ilgili endişeleri olduğu öne sürülmüştü.





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