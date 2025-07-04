Kris Bankston, Türk Telekom Basketbol Takımı'nda!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li Kristeon Lamar Bankston'ı transfer etti.

calendar 04 Temmuz 2025 23:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kris Bankston, Türk Telekom Basketbol Takımı'nda!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li Kristeon Lamar Bankston'ı kadrosuna kattı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu TOFAŞ'ta tamamlayan Kristeon Lamar Bankston'ı takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Kristeon Lamar Bankston." denildi.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki basketbolcu, TOFAŞ'tan önce Aris ve Hapoel Be'er Sheva kulüplerinin formasını giydi.

Öte yandan Braian Angola ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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