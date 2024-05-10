Kostas Fortounis: ''Haydi kupayı kaldıralım''

Olympiakoslu futbolcu Kostas Fortounis, Aston Villa maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kostas Fortounis: ''Haydi kupayı kaldıralım''
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10 Mayıs 2024 00:34
Olympiakoslu futbolcu Kostas Fortounis, Konferans Ligi'nde finale kalmayı başardıkları Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kostas Fortounis yaptığı açıklamada, "Harika bir iş çıkardık. Harika bir takımla oynadık. Her iki maçta da üstündük. Bunu hak ettik.'' dedi. 

Yıldız isim ayrıca, ''Söyleyecek bir şeyim yok. Herkese teşekkür ediyoruz ve finalde onları bekliyoruz. Haydi şu kupayı kaldıralım." sözlerini sarf etti. 

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