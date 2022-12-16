Fenerbahçe Beko'nun 25 yaşındaki Yunan uzun Kostas Antetokounmpo'yla ilgilendiği bildirildi.



NBA 'in yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun kardeşi olan Kostas Antetokounmpo, NBA kariyerinde Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers formaları giymişti. 25 yaşındaki uzun, 2020'de Lakers'la şampiyonluk yaşamıştı.



Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de ASVEL formasıyla mücadele eden Kostas Antetokounmpo, 26 maçta 5.8 sayı, 2.7 ribaunt ortalamaları yakalamış ve Fransa Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmıştı.



Kostas Antetokounmpo, sezon başında Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Chicago Bulls ile NBA'de şans bulmakta zorlanan oyuncu G League'de de Windy City Bulls forması giyiyor.











