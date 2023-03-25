Kosova ile İsrail 1 puanı paylaştı!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Kosova, İsrail ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kosova ile İsrail 1 puanı paylaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2023 23:14
EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Kosova, İsrail ile karşılaştı.

Bloomfield Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Kosova'nın golü 36. dakikada Dasa'dan(K.K.) geldi. İsrail ise eşitliği 56. dakikada Peretz ile buldu.

Kosova'da forma giyen Galatasaraylı futbolcu Milot Rashica maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ayrıca Karagümrüklü Dresevic maça 11'de başlarken, Kasımpaşalı Hadergjonaj ise 88. dakikada oyuna girdi. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi de ilk 11'de yerini aldı.

Kosova gruptaki ikinci maçında Andorra'yı konuk edecek. İsrail ise İsviçre deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery