Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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10 Aralık 2023 12:14
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Kopenhag-Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
 İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;

-Galatasaray 1-2 Barcelona
-Galatasaray 0-1 Real Madrid

-Türkiye 1-1 Ermenistan
-Hollanda 6-1 Türkiye
-Macaristan 3-1 Türkiye

-Kopenhag 3-0 Başakşehir
-Atromitos 0-1 Fenerbahçe
-Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor




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