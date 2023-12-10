Kopenhag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Kopenhag-Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;
-Galatasaray 1-2 Barcelona
-Galatasaray 0-1 Real Madrid
-Türkiye 1-1 Ermenistan
-Hollanda 6-1 Türkiye
-Macaristan 3-1 Türkiye
-Kopenhag 3-0 Başakşehir
-Atromitos 0-1 Fenerbahçe
-Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor
Kopenhag-Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;
-Galatasaray 1-2 Barcelona
-Galatasaray 0-1 Real Madrid
-Türkiye 1-1 Ermenistan
-Hollanda 6-1 Türkiye
-Macaristan 3-1 Türkiye
-Kopenhag 3-0 Başakşehir
-Atromitos 0-1 Fenerbahçe
-Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor
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