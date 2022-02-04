Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, GZT Giresunspor'u ağırladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 65. dakikada Bytyqi kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan İttifak Holding Konyaspor, puanını 48'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada yer buldu.



Konyaspor, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.



26. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda top, defanstan döndü.



27. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



67. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Süleymanov'un kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erten Ersu topa hakim oldu.



90. dakikada Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.



Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



İttifak Holding Konyaspor: Erten Ersu, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+1 Endri Çekiçi), Rahmanovic (Dk. 79 Musa Çağıran), Amilton (Dk. 62 Bytyqi), Ahmed Hassan



GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay (Dk. 83 Doukara), Flavio (Dk. 56 Sergen Piçinciol), Traore, Süleymanov, Diabate, Sergio, Umut Nayir (Dk. 83 Balde)



Gol: Dk. 65 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kart: Dk. 82 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)





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