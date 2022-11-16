Konyaspor, Zeljeznicar'la dostluk maçı yapacak

Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar, 29 Kasım'da Arabam.com Konyaspor'u dostluk maçında konuk edecek.



Zeljeznicar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Konyaspor ile Zeljeznicar, 29 Kasım'da başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda yapılacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.



Geçen sezon Süper Lig'de üçüncülük elde eden Konyaspor ile oynanacak dostluk maçına taraftarların ilgi göstereceğine inanıldığı kaydedilirken, karşılaşmanın yerel saatle 18.00'de başlayacağı aktarıldı.





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