Konyaspor, Nzonzi'yi bitiriyor!

Konyaspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Steven Nzonzi'nin transferinde sona geldi.

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Konyaspor, Nzonzi'yi bitiriyor!
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23 Ağustos 2023 16:25
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 16:32
Transfer çalışmalarında gaza basan Konyaspor, 34 yaşındaki orta saha Steven Nzonzi'de imza aşamasına geldi.

Sezona istediği başlangıcı yapmayan ve ilk 2 maçında berabere kalan Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Defansif orta saha mevkisine transfer yapmayı planlayan Konyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız oyuncu Nzonzi ile anlaşmaya vardı.

Oyuncunun perşembe günü Konya'ya gelip, sağlık kontrolünden geçmesi durumunda Gaziantep FK maçı sonrası resmi imzayı atması bekleniyor.

2018-19 sezonunda Sevilla'dan Roma'ya 30 milyon Euro'ya transfer olan Nzonzi, en son Suudi Arabistan takımlarından Al Rayyan takımında forma giyiyordu.

Kariyerinde 540 resmi maça çıkan Fransız orta saha, 29 gol 17 asistlik katkı sağladı. [Konya BBN Haber]

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