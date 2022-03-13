MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı.Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Guilherme, 52 ve 61. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti.Mücadelede Kayserispor'un golleri ise 7. dakikada Abdulkadir Parmak ve 14. dakikada Mario Gavranovic'ten geldi.Alınan bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 55'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılarak 38 puanda kaldı.Öte yandan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Kayserispor 7. dakikada öne geçti. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Konyaspor defansı topu ceza sahası dışına çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Abdulkadir Parmak'ın yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.14. dakikada Kayseri ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahasına pasında Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.16. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim Bardakçı, ceza sahasında önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, VAR'da yapılan inceleme sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.25. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Rahmanovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.41. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic, ceza sahasında Carole ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Guilherme, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Konyaspor 52. dakikada beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Bytyqi, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Soner Dikmen'in şutunda savunmada Uğur Demirok müdahale etti. Seken topu önünde bulan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.61. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan Endri Çekici'nin ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin pasında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.77. dakikada Kayseri ekibinin sol kanattan kullandığı kornerde Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına açılan topa İbrahim Akdağ'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasYasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim BozbeyBilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Carole (Dk. 84 Ramazan Civelek), Uğur Demirok, Abdulkadir Parmak (Dk. 69 İlhan Parlak), Cardoso, Mane (Dk. 57 Emrah Başsan), Mustafa Pektemek (Dk. 57 İbrahim Akdağ), Gavranovic,: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic (Dk. 90+2 Uğurcan Yazgılı), Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 60 Endri Çekici), Cikalleshi, Bytyqi (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Amilton (Dk. 78 Michalak)Dk. 7 Abdulkadir Parmak, Dk. 16 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Guilherme (Penaltıdan), Dk. 52 ve 61 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)Dk. 27 Attamah, Dk. 48 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 32 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 84 Skubic, Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)