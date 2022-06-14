Konyaspor forvet transferinde büyük oynuyor!

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdiye ek 2 orta saha, 2 sağ bek, 1 sağ kanat ve 1 sol kanat transferi yapan Konyaspor, yıldız bir golcü transfer etmek için harekete geçti. Konyaspor'un hedefindeki isim Mattia Destro.
İTALYA DIŞINA ÇIKMADI
Genoa ile olan sözleşmesinin son ayına giren Destro'nun Konyaspor'dan gelen transfer teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Konyaspor'un transfer etmek istediği 31 yaşındaki İtalyan golcüye teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük'ün de talip olduğu belirtildi.
MONTELLA VE FARIOLI İLE GÖRÜŞTÜ
Mattia Destro'nun Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler Vincenzo Montella ve Francesco Farioli ile de bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Konyaspor, 18 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına golcü oyuncuyu yetiştirmek istiyor.
Mattia Destro'nun yanı sıra Konyaspor'un listesinde Artem Dzyuba ve Mame Diouf'un da yer aldığı ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut gelecek sezon için kaliteli bir golcü arayışında olduklarını doğrulayarak, "Kadromuzda iyi golcüler var. Marka bir golcüyle daha da güçlenmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Mattia Destro geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla çıktığı 30 maçta 9 gol 1 asistlik katkı sağladı.
İTALYA DIŞINA ÇIKMADI
Genoa ile olan sözleşmesinin son ayına giren Destro'nun Konyaspor'dan gelen transfer teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Konyaspor'un transfer etmek istediği 31 yaşındaki İtalyan golcüye teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük'ün de talip olduğu belirtildi.
MONTELLA VE FARIOLI İLE GÖRÜŞTÜ
Mattia Destro'nun Süper Lig'de görev yapan teknik direktörler Vincenzo Montella ve Francesco Farioli ile de bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Konyaspor, 18 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına golcü oyuncuyu yetiştirmek istiyor.
Mattia Destro'nun yanı sıra Konyaspor'un listesinde Artem Dzyuba ve Mame Diouf'un da yer aldığı ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut gelecek sezon için kaliteli bir golcü arayışında olduklarını doğrulayarak, "Kadromuzda iyi golcüler var. Marka bir golcüyle daha da güçlenmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Mattia Destro geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla çıktığı 30 maçta 9 gol 1 asistlik katkı sağladı.