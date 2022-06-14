Konyaspor forvet transferinde büyük oynuyor!

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdiye ek 2 orta saha, 2 sağ bek, 1 sağ kanat ve 1 sol kanat transferi yapan Konyaspor, yıldız bir golcü transfer etmek için harekete geçti. Konyaspor'un hedefindeki isimGenoa ile olan sözleşmesinin son ayına giren Destro'nunifade edildi. Konyaspor'un transfer etmek istediği 31 yaşındaki İtalyan golcüye teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirende talip olduğu belirtildi.Mattia Destro'nun Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerveile de bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Konyaspor, 18 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına golcü oyuncuyu yetiştirmek istiyor.Mattia Destro'nun yanı sıra Konyaspor'un listesinde Artem Dzyuba ve Mame Diouf'un da yer aldığı ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut gelecek sezon için kaliteli bir golcü arayışında olduklarını doğrulayarak,ifadelerini kullanmıştı.Mattia Destro geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla çıktığı 30 maçta 9 gol 1 asistlik katkı sağladı.