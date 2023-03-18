Konyaspor'dan paylaşım, Galatasaray'dan cevap

Konyaspor, Galatasaray maçının ardından "Oyun bitti" şeklinde bir paylaşım yaptı. Galatasaray ise, "Bizim oyunumuz farklı" diye cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan paylaşım, Galatasaray'dan cevap
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17 Mart 2023 23:34
Konyaspor ile Galatasaray karşılaşmasının ardından iki takımdan da paylaşımlar geldi.

Konyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından Galatasaray'ın serisinin sona ermesine atıfta bulunarak bir video paylaştı ve, "Oyun bitti" ifadesini yazdı.

Galatasaray'dan da bu paylaşıma kısa sürede cevap verdi. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'un paylaşımının altında, "Bizim oyunumuz farklı" diye bir cevap yazdı.

Konyaspor, daha sonra bir video daha paylaştı ve Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunun yerine "Anadolu Kartalı" yadı.

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