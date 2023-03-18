Konyaspor'dan paylaşım, Galatasaray'dan cevap

Konyaspor ile Galatasaray karşılaşmasının ardından iki takımdan da paylaşımlar geldi.



Konyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından Galatasaray'ın serisinin sona ermesine atıfta bulunarak bir video paylaştı ve, "Oyun bitti" ifadesini yazdı.



Galatasaray'dan da bu paylaşıma kısa sürede cevap verdi. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'un paylaşımının altında, "Bizim oyunumuz farklı" diye bir cevap yazdı.



Konyaspor, daha sonra bir video daha paylaştı ve Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunun yerine "Anadolu Kartalı" yadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ