Konyaspor'dan öğretmenler günü jesti: Antalyaspor maçı ücretsiz

TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynanacak Antalyaspor karşılaşması için öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlanacağını açıkladı.

TÜMOSAN Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor maçında öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.
 
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi, evimizde misafir ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Hesap. com Antalyaspor maçında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır. Karşılaşmayı stadyumda izleyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne müracaat etmeleri önemle rica olunur. Başvuru öncesinde Konyaspor Passolig kartının güncel olmasına dikkat edilmelidir. Biletler, Beysu Batı Alt tribününden tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
