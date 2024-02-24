Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.



Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Uğurcan Yazğılı ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün attı.



Bu sonucun ardından Konyaspor, 28 puana yükseldi. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.



Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında Pendikspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Ndao'nun ara pasına hareketlenen N'Zonzi, topu ceza yayı üzerinde Oğulcan Ülgün'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.



26. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale sahası önünde yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



31. dakikada Ahmet Oğuz'un kısa düşen pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Halil Dervişoğlu, kaleciyle karşılaştığı pozisyondan yararlanamadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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